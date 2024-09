Saiba como ficam os investimentos após a alta da Selic

De acordo com os economistas ouvidos pelo O POVO , alguns tendem a ser mais afetados, enquanto outros aparentam ser mais vantajosos para o momento, além de que o corte da taxa de juros nos Estados Unidos pode afetar os negócios do Brasil.

Com a decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) de aumentar em 0,25 ponto percentual a taxa Selic, uma dúvida surge: como ficam os investimentos ?

"No caso do capital estrangeiro, observa-se que parte dos recursos que viriam para o mercado produtivo passa a ser direcionada para o mercado financeiro, em busca de uma remuneração mais atraente."

Isso porque muitas vezes, torna-se mais interessante para as empresas deixar o dinheiro aplicado no mercado financeiro do que investi-lo em processos produtivos, "já que o retorno financeiro de investimentos produtivos precisa cobrir o custo dos juros elevados."

"Para o mercado interno, esse aumento da taxa pode não ser percebido de forma tão positiva pelos consumidores, já que o crédito fica mais caro. No entanto, o impacto para investidores estrangeiros é favorável, especialmente considerando que a economia brasileira, no momento, apresenta bons sinais, como o controle da inflação, crescimento do PIB e queda do desemprego."



Bancos

Ademais, levando em consideração o cenário dos bancos, o cenário de investimentos continua atrativo. De acordo com Caio Camargo, estrategista de investimentos do Santander, os perfis gerais e o Certificado de Depósito Bancário (CDB), por exemplo, continuam atrativos.

"A rentabilidade aumentou, especialmente com os 0,25% a mais na Selic, mantendo o mesmo nível de risco, que é muito baixo. Ou seja, você obtém mais ganhos sem aumentar o risco. Se formos comparar com o Tesouro Direto, que é considerado o ativo livre de risco no Brasil, o CDB também é uma opção atrativa."