Volta do horário de verão? O que se sabe sobre estudo do Governo

Foto de apoio ilustrativo. Relógio da Praça do Ferreira, no Centro de Fortaleza Crédito: SARA MAIA em 18.04.2013

Em meio a uma crise hídrica, o governo brasileiro estuda a possibilidade de voltar com o horário de verão. Extinta no governo Bolsonaro em 2019, a medida visa aproveitar mais a luz natural e economizar energia no horário de pico. Em declaração dada à imprensa na última quarta-feira, 11, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, afirmou que o retorno do horário de verão pode de fato ajudar a reduzir o impacto no setor elétrico em um "momento realmente crítico". Brasil enfrenta seca extrema e redução de fontes de energia

O contexto brasileiro por trás do estudo é de seca extrema e calor intenso, agravados pelos incêndios florestais e falta de chuvas. Esse cenário resulta na sobrecarga do setor elétrico brasileiro, principalmente no horário de pico, ou seja, no fim da tarde. Silveira explica que é nesse horário que “o cidadão vai para casa, liga o ar-condicionado, liga o ventilador. Ele vai tomar banho, abre a televisão para assistir um jornal, e naquele horário nós temos um grande pico, e é exatamente no momento onde nós estamos perdendo as energias intermitentes”. Devido a essa redução na produção de energia das fontes eólica e solar, é preciso acionar usinas termelétricas e hidrelétricas para suprir a demanda no horário, o que aumenta a bandeira de conta de luz.

Por isso, o governo Lula estuda a possibilidade de adiantar o relógio em uma hora em algumas regiões do Brasil, para aproveitar melhor a luz natural e diminuir o consumo de luz artificial. LEIA TAMBÉM | Brasil levará ao G20 preocupação com efeito de ondas de calor na saúde

O que se sabe até agora sobre o estudo De acordo com pesquisas realizadas pelo governo, a medida tem um efeito mínimo na redução de consumo, uma vez que empresas e famílias devem continuar utilizando ar-condicionado por conta do calor.