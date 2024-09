Instituto oferece cursos gratuitos de empreendedorismo para mulheres

Instituto Myra Eliane oferece cursos gratuitos de empreendedorismo para mulheres Crédito: Divulgação/Wagner Kiyanitza

O Instituto Myra Eliane, uma Organização da Sociedade Civil (OSC), por meio do projeto Potência Feminina, está oferecendo cursos gratuitos de empreendedorismo, tecnologia e empregabilidade para mulheres do Ceará. O objetivo é beneficiar 1.040 mulheres no Estado e um total de cinco mil mulheres em cinco ciclos de capacitações, até dezembro de 2025. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado No Ceará, as inscrições para o primeiro ciclo dos cursos estão abertas até sexta-feira, 13. As interessadas podem se inscrever no Instagram do grupo.

Inicialmente, será oferecida a formação do eixo Empregabilidade e Tecnologias, com uma duração total de 16 horas, divididas em 8 oficinas de 2 horas. As aulas têm início previsto para setembro e serão realizadas presencialmente no Centro de Formação Profissional (Cenfor), equipamento do Instituto Myra Eliane destinado a capacitações profissionais, situado no bairro Araturi, em Caucaia (CE). Podem se inscrever mulheres a partir de 16 anos, abrangendo aquelas que têm um pequeno negócio formal ou informal, aquelas que desejam começar um negócio, aquelas que buscam entrar no mercado de trabalho formal e terão prioridade as mulheres em situação de vulnerabilidade social.