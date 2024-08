Santander abre seleção para trainees; salário é de R$ 8,7 mil

As inscrições para a seleção podem ser realizadas até o dia 9 de setembro Crédito: JÚLIO CAESAR

A instituição financeira Santander iniciou a seleção para a 10ª edição do seu programa de trainee com início previsto para janeiro de 2025. Além do salário de R$ 8,7 mil, a empresa também oferecerá vale alimentação, refeição e transporte, auxílio creche/babá, assistência médica e odontológica. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado As oportunidades são em São Paulo e são voltadas para áreas de atacado, wealth management, riscos, finanças, tecnologia, varejo, entre outras. Os interessados podem se inscrever até o dia 9 de setembro por meio deste link.

O processo seletivo será constituído de diversas etapas, nas quais os concorrentes irão apresentar suas experiências e habilidades e realizar avaliações online para testar suas competências e conhecimentos. Aqueles que se destacarem serão convidados a participar da Academia do Conhecimento, onde receberão treinamento específico para o setor bancário. Após essa fase, os candidatos serão entrevistados por executivos do Santander. Por fim, os finalistas participarão de um painel com executivos da instituição, no qual terão a oportunidade de demonstrar seu potencial e alinhar metas com a cultura e os valores da instituição. Uma vez aprovados, os trainees iniciam sua jornada no Santander no início de 2025.