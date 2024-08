Reino Unido e Alemanha confirmam abertura de negociações por tratado bilateral

Os líderes da Alemanha e do Reino Unido anunciaram nesta quarta-feira, 28, planos para redigir um tratado destinado a aprofundar o comércio, a defesa e outros laços entre as duas nações. As negociações ocorrem no momento em que o novo primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, avança com planos para uma "reinicialização" das relações com a União Europeia.

O chanceler alemão, Olaf Scholz, disse que saúda o desejo do premiê britânico por um novo começo nas relações com a UE e "queremos aceitar esta mão estendida".

Starmer acrescentou que espera concluir o acordo bilateral com a Alemanha, que tem a maior economia da Europa, até ao final deste ano.