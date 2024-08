Mercado volta a precificar corte de juros de 50pb pelo Fed em setembro como majoritário

O mercado voltou a precificar um corte de juros de 50 pontos-base (pb) pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) como probabilidade majoritária para a decisão de setembro, após a leitura do índice de preços ao produtor (PPI, na sigla em inglês) vir abaixo do esperado. Além de um início mais agressivo para o relaxamento monetário, as apostas por uma redução maior em 2024 também ganharam fôlego.

Por volta das 9h55 (de Brasília), a probabilidade de o Fed reduzir os juros em 50pb - ao nível de 4,75% a 5,00% - subiu para 54,5%, de 49,5% logo antes da publicação do PPI, conforme ferramenta de monitoramento do CME Group. A chance de um corte menor, de 25 pb, voltou a ocupar o segundo lugar, recuando de 50,5% para 45,5% após o PPI.

Até dezembro, a probabilidade de uma redução acumulada de 100pb nos juros pelo Fed segue como a maior, mas perdeu vantagem ao cair de 46,2% para 45,6% após o PPI. A chance de cortes mais agressivos, de 125pb, cresceu de 23,4% para 27,1%, ocupando o segundo lugar, enquanto a probabilidade de redução de 75pb passou para o terceiro, recuando de 26,7% a 23,1% após o dado.