Em parceria com a Guanabara, plataforma de viagens chega ao CE e oferta 854 destinos

Grupo Guanabara e plataforma digital wemobi firmam parceria Crédito: AURÉLIO ALVES

A plataforma de viagens rodoviárias wemobi está ampliando seu raio de atuação para o Norte e Nordeste e chegando ao Ceará. Esse movimento está ligado à parceria firmada com o Grupo Guanabara e permite a oferta de 34 mil rotas conectando 23 estados. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado A entrada do Grupo Guanabara no projeto permitiu com que a plataforma adicionasse mais de 20 mil trechos inéditos aos usuários da wemobi. A ação mais do que dobra a oferta. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O Grupo Guanabara é composto de seis empresas. A operação da plataforma é 100% digital com a oferta de conexão para 854 destinos de todas as regiões.