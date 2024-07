Receita bruta do Ceará no comércio é a 3ª maior do Nordeste; aponta pesquisa

Pesquisa do IBGE mostra que Ceará está em terceiro do Nordeste em receita bruta Crédito: FÁBIO LIMA

Com R$ 149,2 bilhões, o Ceará é o estado que tem a terceira maior receita bruta no comércio do Nordeste. Estando atrás apenas da Bahia e de Pernambuco, segundo a Pesquisa Anual do Comércio (PAC), que foi divulgada nesta quinta-feira, 25 de julho, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). De acordo com a pesquisa, referente a 2022, desse montante, o maior ganho foi observado no comércio varejista, com R$ 79,2 bilhões, seguido pelo atacado, com R$ 55,6 bilhões, e pelo de veículos, peças e motocicletas, com R$ 14,3 bilhões.