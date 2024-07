Dia dos pais: 47% dos brasileiros buscam por moda e acessórios

Com pouco menos de um mês para a comemoração do dia dos pais, o segmento de moda e acessórios tem a maior preferência para a escolha do presente, com 47% da intenção.

Os dados são da pesquisa realizada pela Opinion Box, empresa de tecnologia referência em pesquisa de mercado e customer experience (experiência do cliente).

Em seguida, aparecem esportes (24%), beleza e cosméticos (22%), eletrônicos e informática (20%), e alimentos e bebidas, também com 20%.