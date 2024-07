Pelo mundo, apagão deixa aviões no solo e tira emissoras de TV do ar

Pelo menos três grandes companhias aéreas dos Estados Unidos - American Airlines, United e Delta - suspenderam todos os voos ontem durante o apagão causado pela falha no sistema operacional na CrowdStrike, de acordo com a Administração Federal de Aviação, FAA, na sigla em inglês. Os problemas foram relatados em aeroportos ao redor do mundo, incluindo os de Hong Kong, Sydney (Austrália), Berlim (Alemanha) e Schiphol (Holanda). Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine No aeroporto de Manchester, no Reino Unido, o episódio gerou longas filas na área de embarque, pois muitas máquinas nos balcões de check-in não estavam funcionando. A Ryanair, uma das maiores companhias aéreas da Europa, disse que estava passando por interrupções devido a uma problema relacionado a TI de terceiros que estava "totalmente fora de nosso controle".

Emergência Nos Estados Unidos, a queda afetou as linhas de atendimento de emergência 911 em vários Estados, incluindo locais como o Alasca, disse o US Emergency Alert System nas redes sociais, pedindo que em caso de necessidade as pessoas ligassem para o número da polícia ou do corpo de bombeiros local. No Reino Unido, o Serviço Nacional de Saúde estava sofrendo perda de acesso aos seus sistemas de computador em vários hospitais e consultórios médicos.

Emissoras Muitas emissoras de televisão também relataram problemas. No Reino Unido, por exemplo, o canal Sky News chegou a sair do ar. Já na Austrália, a rede ABC reportou ter passado por uma "falha grave" de seus sistemas. Na França, a TF1 e o Canal+, entre os mais assistidos no país, disseram em postagens no X (antigo Twitter) que não poderia ir ao ar. "Estamos todos no palco, mas há uma pane gigantesca na sala de controle", impossibilitando a transmissão ao vivo, escreveu Christophe Beaugrand-Guerrin, apresentador da TF1, no X. Em Nova York, até mesmo outdoors eletrônicos da famosa Times Square ficaram apagados após a falha. Em Manhattan, até mesmo procedimentos ligados ao julgamento do ex-produtor de cinema Harvey Weinstein, produtor de Hollywood acusado de assédio, foram impactados, chegando a atrasar 90 minutos devido ao problema computacional. Organizadores da Olimpíada de Paris, que começa na próxima sexta-feira, também relataram problemas em suas atividades tecnológicas.