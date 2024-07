Atem diz que não há intenção de se desfazer da Refinaria da Amazônia, nem negociação em curso

O posicionamento vem após o Broadcast mostrar, ontem, que a Petrobras estuda tentar recomprar a refinaria, antiga Reman do sistema Petrobras, que foi vendida ao grupo Atem por US$ 257,2 milhões no fim de 2022, ainda sob o governo Bolsonaro.

Além disso, a empresa diz que, desde o início do programa de manutenção, está atendendo as demandas dos clientes sem interrupções e sem impactos ao abastecimento do mercado. Isso, apurou o Broadcast, tem sido feito por meio de combustível importado.

Seca

A Atem informa, ainda, que adiantou algumas fases do cronograma geral de manutenção da unidade, em razão da maior severidade do período de seca previsto para os próximos meses do ano, quando comparado ao do ano anterior, quando já houve dificuldades, a fim de garantir o abastecimento da região.