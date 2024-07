BCE: previsão de profissionais para inflação da zona do euro em 2024 se mantém em 2,4%

A taxa de inflação ao consumidor da zona do euro deverá desacelerar para 2,4% em 2024, segundo pesquisa trimestral de projeções profissionais divulgada pelo Banco Central Europeu (BCE) nesta sexta-feira, 19. A estimativa, porém, não mudou em relação à do levantamento anterior, publicado em janeiro. A projeção para a inflação de 2025 também não se alterou, permanecendo em 2%. Já no caso de 2026, a previsão caiu de 2% para 1,9%. Em dezembro de 2023, a inflação anual da zona do euro ficou em 2,9%, bem acima da meta oficial do BCE, de taxa de 2%.