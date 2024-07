Segunda etapa da regulamentação da reforma será votada em 12 de agosto, diz Mauro Filho

O deputado federal Mauro Benevides Filho (PDT-CE) é o relator do segundo projeto de lei que regulamentará a reforma tributária Crédito: Renato Araújo/Câmara dos Deputados

O deputado federal Mauro Filho (PDT-CE) disse em entrevista à rádio O POVO CBN, que a votação da segunda etapa da regulamentação da reforma tributária, a que cria o Comitê Gestor do IBS, ocorrerá no dia 12 de agosto, na Câmara. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado O IBS, ou Imposto Sobre Bens e Serviços, substituirá o Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), de natureza estadual, e o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS), de natureza municipal. Mauro Filho é o relator da matéria. Em entrevista aos jornalistas Jocélio Leal, Camila Magalhães e Luciano Cesário, o deputado afirmou que, além da questão do IBS, o Comitê Gestor vai desenvolver, junto com a Receita Federal, a metodologia que definirá a alíquota média do Imposto sobre Valor Agregado (IVA), hoje estimada em 26,5%.