MME: Comitiva brasileira discute a possibilidade de compra direta de gás natural da Bolívia

O Ministério Minas e Energia (MME) informou nesta segunda-feira, 8, que houve uma reunião com representantes do governo da Bolívia para tratar da possibilidade de compra direta de gás natural produzido no país vizinho. Na prática, seria a possível a venda sem intermédio da Petrobras.

A comitiva liderada pelo ministro Alexandre Silveira e representantes da indústria brasileira esteve em Santa Cruz de Laa Sierra, cidade boliviana. Nesta segunda-feira, foi realizada a reunião de cúpula do Mercosul, em Assunção, com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e que formalizou a entrada da Bolívia no Mercosul.

A venda do gás boliviano atualmente é feita por meio da Petrobras e, segundo o MME, a demanda da grande indústria brasileira pela compra direta se arrasta desde a década de 90.