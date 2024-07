Vendas de veículos sobem 13,1% em junho ante junho de 2023, diz Fenabrave

As vendas de veículos novos tiveram crescimento de 10,3% no mês passado frente a maio, reagindo após o impacto das enchentes no Rio Grande do Sul, Estado que normalmente responde por cerca de 5% do mercado de automóveis.

Entre carros de passeio, utilitários leves, caminhões e ônibus, foram vendidas 214,3 mil unidades em junho. O resultado, o melhor para o mês desde 2019, supera em 13,1% o volume de junho do ano passado, quando descontos patrocinados pelo governo sustentaram a demanda. O balanço foi divulgado nesta quarta-feira, 3, pela Fenabrave, a associação que representa as concessionárias.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O setor terminou o primeiro semestre com crescimento de 14,6%, num total de 1,14 milhão de veículos emplacados nos seis primeiros meses do ano.