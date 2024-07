Dólar recua com otimismo sobre reuniões de Lula e exterior

O dólar exibe queda no mercado à vista na manhã desta quarta-feira, 3, alinhado ao movimento no exterior diante da alta de commodities e após ter subido nas últimas três sessões, a R$ 5,70 na máxima intradia na terça-feira. O mercado local opera sob expectativas também por eventual leilão de dólar do Banco Central, após rumores sobre consulta de demanda cambial na terça à tarde, e pelas reuniões do presidente Lula com o ministro da Fazenda para tratar da desvalorização do real, acumulada em 16% neste ano, e medidas de ajuste fiscal. Operadores relatam otimismo com possível anuncio de medidas de corte de gastos, mas ponderam que o movimento é frágil.

O alívio no câmbio contribui para ligeiro recuo da curva de juros em meio à leitura dos dados da produção industrial brasileira e da relativa estabilidade dos rendimentos dos Treasuries intermediários e longos em Nova York.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No foco local está a reunião do presidente Luiz Inácio Lula da Silva com o ministro Fernando Haddad, da Fazenda, no Palácio da Alvorada para discutir a política fiscal nesta manhã. À tarde, haverá outra reunião de Lula com ministros da área econômica, Casa Civil e gestão para discutir ainda o que fazer em relação à alta do dólar e o quadro econômico e fiscal (16h30).