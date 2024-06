Grupo espanhol vai investir R$ 30 milhões em usina de hidrogênio verde no DF

A Iberdrola, grupo espanhol controlador da Neoenergia, anunciou que vai investir R$ 30 milhões na construção de uma usina de hidrogênio verde (H2V) em Brasília. A nova usina receberá uma usina solar fotovoltaica de 150 kWp.

A planta fabril contará com um dos primeiros pontos de abastecimento de H2V veicular do País, focando em ônibus e veículos leves. O anúncio ocorreu durante visita do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, à Espanha, a uma usina de hidrogênio verde com produção destinada a uma fábrica de fertilizantes nitrogenados que reduziu em mais de 10% a necessidade de utilização de gás natural.

Vale lembrar que a Neoenergia tem memorando de entendimento para produção de H2V no Ceará, além de projetos similares no Rio Grande do Norte, Pernambuco, Rio de Janeiro, além do Rio Grande do Sul.