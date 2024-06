BC chinês estuda mudanças na sua estrutura de política monetária, diz presidente

O Banco do Povo da China (PBoC, na sigla em inglês) está estudando uma série de mudanças em sua estrutura de política monetária, informou o presidente do BC chinês, Pan Gongsheng, em discurso preparado para evento e divulgado nesta quarta-feira. Entre as medidas avaliadas, estão alterações na estrutura de fornecimento de crédito, ferramentas de transmissão dos juros, uso do mercado de títulos e maior transparência nas operações e comunicação do banco central. Um dos pontos principais destacados pela autoridade chinesa é a questão das diversas taxas de juros do PBoC, que lidam com ferramentas monetárias diferentes e tornam a transmissão monetária "complexa". Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine "Podemos considerar transformar uma taxa de juros de curto prazo a principal referência da política monetária, apontou Pan Gongsheng, citando a taxa de recompra de 7 dias e acrescentando que outros juros podem ser diluídos para "endireitar" a transmissão monetária. "Algumas taxas cotadas pelo mercado desviam significativamente da taxa real mais favorável ao consumidor. Vamos nos concentrar em melhorar a qualidade da LPR para refletir isso."

Sobre a estrutura de crédito, o presidente do PBoC afirma que será difícil manter um crescimento de empréstimos no mesmo ritmo de anos anteriores. Pan lembra que a China direcionou seu foco para um "crescimento econômico de qualidade" e não necessariamente "elevado", e que empréstimos dos setores imobiliário e financeiro locais estão em queda, ambos cenários que podem afetar a estrutura de crédito se o formato atual for mantido. Além disso, o PBoC almeja explorar modos de ampliar ferramentas para áreas, entidades e propósitos específicos, capazes de impulsionar a economia e também aliviar impactos de choques econômicos, a exemplo dos recentes problemas gerados pela pandemia. O dirigente observa que algumas reformas de regulação de mercado já estão em prática e devem ajudar na condução "eficiente" de transmissão monetária no curto prazo, embora não alterem a estrutura em si.