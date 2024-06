Diretor-geral da ANP teme forte impacto da Operação Valoriza Regulação em liberações da agência

"Dentre as atividades potencialmente impactadas pela mobilização dos servidores estão as de distribuição de participações governamentais, que somam cerca de R$ 8 bilhões repassados por mês à União, estados e municípios", destacou Sabóia, que na quinta-feira cancelou a reunião semanal da diretoria em apoio ao movimento dos servidores.

O movimento das agências reguladoras se soma à Operação Tartaruga que já dura seis meses no Ibama, e que vem atrasando a liberação de licenças para exploração e produção de petróleo e gás no País.

O diretor-geral da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), Rodolfo Sabóia, manifestou em carta enviada à ministra de Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, e copiada a outros ministérios, preocupação com os possíveis efeitos da Operação Valoriza Regulação, desencadeada pelo Sindicato Nacional dos Servidores das Agências Reguladoras Federais (Sinagências), ao mesmo tempo em que disse apoiar o movimento.

Outros serviços que podem ser afetados, segundo o dirigente, são as autorizações para importação de combustíveis; a fiscalização de postos revendedores de combustíveis; outorgas de licenças para operação de plataformas, refinarias e outras operações de agentes regulados, "todas com forte impacto econômico e social", afirmou na carta.

"Em verdade, mesmo sistemas que se encontravam em funcionamento já tiveram que ser descontinuados por absoluta falta de verba para mantê-los com segurança cibernética minimamente adequada", revelou, informando que por questões de redução de orçamento a ANP teve que dispensar mais de 30 profissionais de tecnologia.

Sabóia destacou que apesar do aumento de tarefas atribuídas à ANP desde a sua criação, em 1998, o orçamento da agência foi reduzido desde 2013, quando contou com R$ 397 milhões no exercício, e este ano tem apenas um terço desse valor: R$ 134 milhões.

Segundo ele, os servidores que auditam o volume de produção de petróleo e gás natural e o pagamento das correspondentes participações governamentais - que este ano devem somar cerca de R$ 94 bilhões recolhidos ao Tesouro Nacional e distribuídos à União, aos estados e aos municípios - precisam fazer cursos deter o conhecimento técnico e a experiência necessária para assegurar que não haja prejuízos à arrecadação.

Ele explica que o quadro de servidores da agência foi dimensionado para um mercado existente há mais de 25 anos, e que além de não fazer concursos, o quadro vem sendo reduzido pela evasão de trabalhadores, que saem da ANP em busca de remuneração e oportunidades melhores. De acordo com Sabóia, os salários dos funcionários públicos que trabalham nas agências reguladoras estão, em média, 30% defasados.

"Nessas condições, reforço, além da preocupação com o impacto da mobilização dos servidores da ANP nas atividades da agência, o apoio da Diretoria Colegiada à pauta de recomposição do patamar remuneratório das carreiras de regulação no quadro de carreiras do Poder Executivo Federal", conclui o diretor-geral da ANP.