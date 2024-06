Em meio a consenso de manutenção da Selic, Haddad diz confiar nos nomes indicados ao BC

Questionado nesta quinta-feira, 13, sobre o consenso no mercado financeiro de que o Comitê de Política Monetária (Copom) deve interromper o ciclo de flexibilização da Selic já na próxima reunião, mantendo a taxa no patamar atual de 10,50% ao ano, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, evitou entrar no mérito da discussão. Ele disse confiar na qualidade técnica das decisões tomadas pela autarquia, mesmo quando há divergências, e nos nomes indicados às diretorias.

"Eu não vou me antecipar a isso. Eu confio na qualidade técnica das decisões que são tomadas até quando há divergências, porque é normal haver divergência. E eu confio nas pessoas que foram indicadas para fazer o melhor para o Brasil", disse à imprensa após se reunir com a ministra do Planejamento, Simone Tebet.