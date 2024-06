Descoladas do exterior, taxas futuras de juros sobem com desconforto no quadro fiscal

As taxas de juros negociadas no mercado futuro operam nesta quarta-feira, 12, totalmente descoladas do mercado externo, onde se vê queda dos retornos dos Treasuries e enfraquecimento do dólar ante a maior parte das divisas pelo mundo - à exceção do real.

O movimento de alta das taxas no Brasil é atribuído essencialmente ao cenário doméstico, com o aumento das especulações acerca da derrota do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, na MP do PIS/Cofins.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os rumores de isolamento do ministro se somam às preocupações com o quadro fiscal, na ausência de alternativas à necessidade de receitas do governo para cumprir as metas.