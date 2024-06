Obras de urbanização da avenida Bulevard III, no Jangurussu são entregues

Caramanchão faz parte das melhorias implantadas no local Crédito: Divulgação/Prefeitura de Fortaleza

O prefeito de Fortaleza, José Sarto, fez a entrega das obras de revitalização da avenida Bulevard III, localizada no bairro Jangurussu, na última sexta-feira, 7. O objetivo das intervenções é melhorar as principais vias comerciais do bairro para estimular o empreendedorismo e gerar empregos. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado As obras fazem parte do projeto Meu Bairro Empreendedor (MBE). Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O local agora conta com piso intertravado, renovação do canteiro central, caramanchão, paisagismo, mais acessibilidade com a presença de rampas e piso tátil, além de mobiliários urbanos, como bancos, mesas de jogos, lixeiras, jardineiras e um parquinho para crianças.