Eclipse lunar e superlua hoje, 17; que horas será e como assistir

Hoje, dia 17 de setembro, fenômeno raro de superlua coincidindo com eclipse lunar será visível no Brasil Crédito: iStock / m-gucci

O fenômeno da superlua de setembro 2024 ocorre simultaneamente a um eclipse lunar parcial hoje, terça-feira, dia 17 de setembro (17/09), às 23h12min (horário de Brasília). O evento raro que combina os dois poderá ser observado em algumas partes do mundo como América do Sul, África, partes da Ásia e Europa. Você pode assistir a olho nu ou online. VEJA como atrair boas energias na noite da Superlua



Superlua com eclipse lunar hoje: saiba que horas e como assistir ao fenômeno A Superlua e o eclipse parcial lunar podem ser observáveis a olho nu e vão ser visíveis em todo o Brasil, se as condições meteorológicas estiverem favoráveis e o céu estiver limpo. O início do eclipse parcial será às 23h12 (horário de Brasília) da terça-feira, com ápice acontecendo às 23h44 e final às 00h15, já na madrugada desta quarta-feira, 18. Início: 23h12

Ápice: 23h44

Fim: 00h15 Superlua com eclipse lunar hoje: como assistir online Para quem não puder assistir ao fenômeno a olho nu, também há a opção de assitir pelo canal no YouTube do Observatório Nacional, que vai transmitir o eclipse ao vivo às 21h30 desta terça-feira, 17.

Superlua com eclipse lunar hoje: entenda como acontece

A fase da Lua cheia de setembro será na segunda quinzena do mês, com a primeira no dia 17 de setembro às 23h34min. E vai até o dia 23 de setembro, antes da Lua minguante. Conforme o site Time and Date, a superlua acontece quando a Lua cheia coincide com o perigeu, o ponto de sua órbita mais próximo da Terra. Isso faz com que a Lua pareça maior e mais brilhante no céu do que uma Lua cheia comum.

O alinhamento raro combina a superlua com a sombra da Terra projetada sobre o satélite, que vai parecer ser cerca de 14% maior e 30% mais brilhante do que uma lua cheia típica. Em Fortaleza, por exemplo, a Lua começará a aparecer no horizonte logo após o pôr do sol e estará mais alta no céu por volta da meia-noite. Durante o eclipse, a superlua ficará parcialmente escurecida pela sombra da Terra. Isso criará um contraste em que a parte iluminada da Lua parecerá ainda mais brilhante em comparação com a parte sombreada.

Esse lado que estiver na sombra poderá adquirir um tom avermelhado ou laranja, dependendo das condições atmosféricas, devido à refração da luz solar pela atmosfera terrestre. Início do Eclipse Penumbral: a lua começará a entrar na penumbra da Terra, a parte externa mais difusa da sombra, mas essa fase é difícil de ser percebida a olho nu. Superlua com eclipse lunar hoje: entenda como acontece e veja fases Crédito: iStock / Anantha Jois

Início do Eclipse Parcial: a parte mais visível do eclipse começará quando a lua entrar na umbra da Terra, a parte mais escura da sombra.

Máximo do Eclipse: o auge do eclipse ocorrerá quando a maior parte da Lua estiver coberta pela sombra da Terra.

Fim do Eclipse: A lua sairá gradualmente da sombra da Terra, encerrando o fenômeno. Superlua em 2024: quando será a próxima? Veja algumas curiosidades A superlua de setembro, que também é chamada de "Lua da Colheita" pois em muitas culturas ela coincide com a época das colheitas de outono no hemisfério norte, é a quarta do ano. A próxima superlua vai acontecer no próximo dia 17 de outubro. Esta é chamada de "Lua do Caçador" e a última do ano, que vai acontecer em novembro, no dia 15, é chamada de "Lua do Castor". Segundo o site Star Walk, a lua cheia de outubro, tradicionalmente chamada "Lua do Caçador", também é conhecida como "Lua de Sangue" ou "Lua da Grama Morrendo".