Especial do Anuário 2024-2025: criação de novos campus e hospital universitário marcam 70 anos da UFC

O editor-geral do Anuário, Jocélio Leal, ao lado do reitor da Universidade Federal do Ceará, Custódio Almeida. Programa do Anuário do Ceará 2024-2025 Crédito: Gabriel Gago/O POVO

O encerramento dos programas especiais do Anuário do Ceará 2024-2025 trouxe como entrevistado o atual reitor da Universidade Federal do Ceará (UFC), Custódio Almeida. A UFC é tema do capítulo especial do Anuário, pois a Universidade completa 70 anos. Reprise será nesta terça-feira, 2, no canal da FDR. A UFC é a casa de Custódio já há 40 anos. Ele reforça que a universidade é grande e robusta e que só se tornou um universo, de fato, ao contemplar todas as áreas de conhecimento no século XXI. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Na linha do tempo feita por ele no programa, fala sobre a criação da faculdade de Direito, em 1903 — 121 anos atrás. Anos depois, em 1916, Fármacia e Odontologia, em 1918 o de Agronomia, e, depois, em 1948, o de Medicina, Ciências Básicas e Engenharia. "Essas instituições formaram a UFC", pontua o reitor.

A influência disso, na opinião dele, foi por conta da UFC ter nascido durante o desenvolvimentismo brasileiro para dar uma resposta ao mercado de trabalho, foi deixando para depois a contratação de profissionais da dança, do teatro, cinema, oceanografia — apesar do Ceará estar ao lado do Atlântico —, que vieram a acontecer somente a partir de 2001. Para ele, a UFC nasceu com a vocação de programaçãpo da cultura e da arte, e lamenta que isto tenha se implementado tardiamente. "A UFC era muito pragmática até então", assume. Ele ressalta que as universidades, de modo geral, precisam seguir um ritual para se manter no status de universidade, e não irão se sustentar por mais 100 anos se não assumirem como missão fundamental a conquista da autonomia humana. "A formação técnica, profissional estritamente falando, que, na origem, não era o objetivo da universidade, pode ser feito por outras instituições não-universitárias",.

Assume que o papel das universidades é formar profissionais engajados na sociedade. "A UFC dispertou para isso mais recentemente. Buscamos uma formação universalista. E humanista é um subconjunto", traduz. "Uma dificuldade que a universidade tem enfrentado é que o estudante viva a instituição inteiramente. O aluno não pode ir ao curso de jornalismo simplesmente para ver as aulas de jornalismo, ele tem que fazer aulas de cultura francesa, alemã, tem que jogar — na área de esportes, tem que buscar conferências palestras no seu entorno, na sociologia, na antropologia, na história, no direito, se não ele perde a dimensão universitária e fica num mundo que logo perde sentido", explica. É importante, segundo ele, criar uma rede de relacionamentos e de saberes. "Há uma tendência natural de isolamento das pessoas, isso subtrai o sentido de estar ali [na universidade]". Os prós e contras de ser uma universidade jovem Custódio Almeida afirma que a juventude da UFC é entendida como um ativo na medida em que universidade tem o desafio de estar no mundo contemporâneo, ser disruptiva, superar os problemas que os antigos deixaram de herança, conservar a identidade, e conciliar conservação com inovação. Por outro lado, ela pode ser mais volátil. Justifica que, assim, ela pode se desapegar muito facilmente de pilares que são muito importantes, inclusive que preservam a identidade de uma universidade. Empencilhos para tocar uma universidade pública O que imperra a universidade pública, diante a visão do gestor da UFC, é a lentidão para as conquistas de condição de trabalho.

"Hoje, eu diria que o grande gargalo da universidade publica é estar submetida a regulamentos que tornam lento aquilo que precisa andar rápido, que nos submetem a determinadas regras de controle externo". Custódio, que tem o compromisso de tocar muitos obras na universidade na gestão, revela que o tempo para fazer uma licitação é gigante. No âmbito acadêmico, um conjunto de regras de desconfiança desistimula um pesquisador a conquistar recursos para um projeto grande. "Ele [o pesquisador] tem que ter muita perseverança. Eu sou apressado, quero as coisas logo, E tenho que obedecer um ritual, se eu não obedeço posso ter problemas na frente, e se eu obedeço tenho que brigar comigo mesmo para não desestimular".