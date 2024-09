Feira Nacional de Artesanato e Cultura atrai visitantes em Fortaleza

A 6ª edição da Feira Nacional de Artesanato e Cultura (Fenacce) se destaca como um espaço para a comercialização e valorização do artesanato nacional. O evento ocorre até neste domingo, 29, no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza. Com um ambiente que remete a uma "grande loja-galeria", segundo Germana Mourão, coordenadora da Central de Artesanato do Estado do Ceará (CeArt), a feira reúne artesãos de várias regiões do Estado.

"Estamos aqui com quase todos os artesãos do Ceará, comercializando seus produtos, isso é muito bom porque gera renda e fortalece a economia do artesanato", afirma Germana.

Entre os produtos expostos no evento, destacam-se as almofadas de chita, mochilas de patchwork, jogos americanos de vagonite, itens em ponto cruz, além de bolsas feitas em macramê e crochê. "A feira é um espaço importante para a comercialização e divulgação da arte artesanal, que deve ser mantida viva", completa a Germana.