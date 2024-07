Mafioso italiano faz acordo com Justiça de seu país para delatar facções criminosas do Brasil

Vicenzo Pasquino foi capturado em 2021 na Paraíba, junto com um comparsa Crédito: Reprodução/TV Globo

O procurador Giovanni Melillo, chefe da Direção Nacional Antimáfia e Antiterrorismo da Itália, informou ao procurador-geral da República Paulo Gonet que Vincenzo havia decidido se tornar um pentito — um arrependido, semelhante à colaboração premiada, aqui no Brasil. “O senhor Pasquino decidiu-se pelo caminho da colaboração com a Justiça, dando declarações e confissões que, já no estado atual (no início das conversas), parecem relevantes também para investigações reservadas à jurisdição da República do Brasil, referindo-se ao tráfico internacional de entorpecentes organizado por grupos criminosos brasileiros ligados ao Primeiro Comando da Capital e ao Comando Vermelho.” Como era a vida no Brasil antes da prisão No Brasil, Pasquino teria se juntado a Nicola Assisi e seu filho, dois chefes da Ndrangheta que cuidavam do envio de cocaína da América do Sul para a Europa. Em 2019, pai e filho foram presos em Santos.