Gabigol volta a marcar e Flamengo goleia o Vasco por 6 a 1 no Maracanã

Na próxima rodada, o Vasco terá pela frente o Palmeiras, dia 13 de junho, em São Paulo. No mesmo dia, o Flamengo recebe o Grêmio, no Maracanã.

Com o resultado, os rubro-negros chegaram a 14 pontos e assumiram a liderança provisória Campeonato Brasileiro. Já o Cruzmaltino segue com seis, perto da zona de rebaixamento.

O Flamengo não tomou conhecimento do Vasco e goleou por 6 a 1 o rival, neste domingo, no Maracanã. Essa foi a estreia do técnico Álvaro Pacheco.

A virada foi sentida pelo Vasco, que não conseguia sair para o ataque. O time de Tite continuou tendo o domínio das ações e quase ampliou em chute de Gerson que parou em Léo Jardim. Só que aos 43 minutos, os rubro-negros chegaram ao terceiro gol, com David Luiz. O zagueiro aproveitou cobrança de escanteio e acertou chute de primeira para a rede.

Para piorar a situação do Vasco, a equipe ficou com um jogador a menos antes do intervalo. João Victor fez falta em De la Cruz e foi expulso. Assim, os comandados de Álvaro Pacheco tiveram que atuar o restante da partida com dez.

No segundo tempo, o Flamengo aproveitou a vantagem numérica e continuou com a postura ofensiva. Os rubro-negros não demoraram para chegar ao quarto. Arrascaeta foi lançado na área e tocou na saída de Léo Jardim.

O panorama da partida seguiu o mesmo no Maracanã. O time de Tite tinha total controle do clássico e rondava a área do Vasco, que apenas tentava minimizar o prejuízo. Os rubro-negros quase marcaram aos 26 minutos, em cobrança de falta de De la Cruz que parou em Léo Jardim.

Só que aos 28 minutos, o Flamengo chegou ao quinto. Arrascaeta fez bela jogada e tocou para Bruno Henrique mandar para a rede.

Após o gol, o Rubro-Negro diminuiu o ritmo e passou a administrar o resultado. Mesmo assim, os rubro-negros chegaram ao sexto aos 44 minutos. Gabriel recebeu passe na área e apenas empurrou para a rede para dar números finais no Maracanã.