Ferroviário empata com CSA no Presidente Vargas e chega ao sexto jogo sem vencer na Série C

O resultado, ainda que longe do esperado por Paulinho Kobayashi, encurtou a distância do Ferroviário para deixar o Z-4. Com 13 pontos, após 15 partidas, está a um de sair da zona de rebaixamento

O Ferroviário chegou ao sexto jogo sem conquistar vitória na Série C do Campeonato Brasileiro. Diante do CSA-AL, neste sábado, 27, no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza–CE, o Tubarão da Barra empatou por 1 a 1. Após sair atrás do marcador, com Tiago Marques marcando para os alagoanos, Ciel igualou para os cearenses.

Os tentos aconteceram no primeiro tempo. Aos 29 minutos, o camisa 9 do Azulão recebeu de Gustavinho na área e finalizou no canto esquerdo de Douglas Dias. A resposta do Ferroviário veio oito minutos depois, aos 37, após Nicolas cobrar falta e Ciel aparecer livre para cabecear.

O camisa 99 chegou ao terceiro gol na Série C, sendo o segundo consecutivo. No empate diante do Confiança, na segunda-feira, 22, o centroavante balançou às redes. No ano, Ciel tem seis gols e quatro assistências em 25 partidas.