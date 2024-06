Ferroviário enfrenta o Athletic-MG buscando primeira vitória longe de casa na Série C

Após chegada de Kobayashi, Ferrão reagiu na Série C Crédito: Lenilson Santos/Ferroviario AC

Após ter a sequência de vitórias interrompida pelo líder Botafogo-PB, o Ferroviário volta a campo na noite deste sábado, 15, às 19h30min, buscando ser um visitante incômodo ao Athletic Club-MG, que vem dificultando essa missão para os times que o enfrentam em seus domínios. Jogando em casa, o atual vice-líder da Série C não perde há nove jogos. Por sua vez, a equipe de Paulinho Kobayashi tenta vencer a primeira fora da capital cearense no torneio para se distanciar do Z-4. O Ferrão já ganhou como visitante, mas em Fortaleza, diante do Floresta, no PV. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Antes de sofrer o revés da última rodada, o escrete coral havia conseguido suas duas primeiras vitórias na competição, sobre o Floresta e o Londrina. Contudo, a partida em que a equipe de Kobayashi mais criou chances no setor ofensivo foi justamente na derrota, quando enfrentava o adversário considerado o mais difícil do recorte. Kobayashi analisou.

"A gente fica triste de perceber que nossa equipe jogou melhor e não conseguiu o resultado. [...] Estamos numa fase de reconstrução da equipe, fico feliz pelo empenho dos jogadores. [...] Nosso time já mostrou personalidade. Aos poucos vamos encaixar, é questão de tempo. Conseguimos vitórias em dois jogos em casa e agora precisamos do equilíbrio", disse. Ciente da dificuldade de enfrentar o Athletic, Kobayashi lamentou as ausências que terá no confronto, mas reiterou que a equipe precisa se recuperar o quanto antes para seguir evoluindo na competição nacional. A comissão não contará com Alisson e Igor Dutra, expulsos no último jogo. Wesley também deve ser desfalque após sair lesionado.