Ceará visita o Ituano e almeja voltar a vencer fora de casa para entrar no G-4 da Série B

Aylon, atacante do Ceará, comemora gol sobre o Vila Nova na Arena Castelão Crédito: AURÉLIO ALVES/O POVO

Com chances reais de terminar a 32ª rodada dentro do G-4 da Série B, o Ceará enfrenta o Ituano neste sábado, 19, às 17 horas, no Estádio Novelli Júnior, em Itu (SP). O objetivo da equipe alvinegra é claro: vencer e seguir na briga pelo acesso à elite do futebol brasileiro. Com 48 pontos, o Vovô ocupa a sétima posição na tabela de classificação e pode entrar na zona dos quatro melhores a depender de resultados. Para isso, será necessário triunfar diante do Galo de Itu e torcer por tropeços de Mirassol e Vila Nova, quarto e quinto colocados, com 50 e 49 pontos, respectivamente. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Os concorrentes do Alvinegro de Porangabuçu, inclusive, também entram em campo na tarde deste sábado, 19. O Tigre recebe o Coritiba às 16 horas, em Goiânia. Já o time paulista enfrenta o Novorizontino, também em casa, às 17 horas.

O time de Porangabuçu também tem a missão de voltar a vencer como visitante na competição: o último triunfo longe do Castelão foi há quase dois meses, no dia 21 de agosto, diante do CRB, por 2 a 0. Desde então foram três derrotas e um empate. Em campo, o técnico Léo Condé terá os retornos do volante De Lucca e do atacante Saulo Mineiro. Ambos cumpriram suspensão diante da Ponte Preta e agora estão liberados para atuar. Além deles, o Vovô também deve ter a volta do zagueiro Matheus Felipe, que viajou com o grupo após se recuperar de lesão no joelho. No confronto, a tendência é que o Ceará seja um time propositivo, assim como foi na última rodada, visto que há necessidade de um resultado positivo fora dos seus domínios.

"Sinto que nos jogos restantes temos que jogar assim (ofensivo), independentemente do rival. Temos que focar no que a gente quer. E se você quer subir, tem que ser protagonista. Para mim, a mentalidade tem que ser essa", salientou Mugni.

Tal qual o Vovô, o Ituano também chega para o embate com a urgência de somar três pontos. Vice-lanterna da Série B, com 31 pontos, o time paulista acumula quatro derrotas nas últimas cinco partidas e precisa reverter o cenário se quiser seguir vivo na luta para não cair. "Já fizemos grandes jogos contra times lá de cima. É claro que um jogo fácil nós não vamos ter agora, ninguém vai ter. Nós ganhamos um jogo de seis pontos em casa que foi muito difícil e não vai ser diferente contra o Ceará. Cada um com seus objetivos, cada um buscando aquilo que precisa para dentro do campeonato", disse o técnico Alberto Valentim.

Na partida, o time de Itu terá o desfalque do meia José Aldo, que recebeu terceiro cartão amarelo contra o Brusque e deve dar lugar a Yann Rollim. Ituano x Ceará: ficha técnica Ituano

4-3-3: Jefferson Paulino; Marcinho, Claudinho, Gui Mariano e Gui Lazaroni; Rodrigo, Miquéias e Yann Rollim; Bruno Xavier, Vinícius Paiva e Thonny Anderson. Téc: Alberto Valentim Ceará

4-3-3: Bruno Ferreira; Rafael Ramos, Matheus Felipe, David Ricardo e Matheus Bahia; De Lucca, Lourenço e Mugni; Erick Pulga, Saulo Mineiro e Aylon. Téc: Léo Condé