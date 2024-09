Buscando se manter na luta pelo acesso, Ceará recebe Vila Nova na Arena Castelão

O oponente da vez, o Vila Nova , é o atual quarto colocado da Segundona, com 45 pontos, e está a seis pontos do Ceará e, caso vença o duelo, abrirá nove pontos de diferença, dificultando ainda mais o sonho do Alvinegro de Porangabuçu.

Buscando se reaproximar mais uma vez do G4 do Campeonato Brasileiro Série B, o Ceará recebe o Vila Nova na Arena Castelão, neste domingo, 22, às 18h30min, em partida válida pela 28ª rodada. O duelo tem caráter de decisão para o Vovô, que vem de duas derrotas seguidas fora de casa e precisa vencer o confronto contra um adversário direto na luta pelo acesso para Série A.

Já pelo lado do Ceará, os números como mandante são o verdadeiro trunfo na Série B. Dos 39 pontos alcançados na Segundona, 27 foram conquistados jogando em casa diante do seu torcedor. O Vovô inclusive vem de duas vitórias seguidas na Arena Castelão, contra Novorizontino e Operário-PR.

A vitória no confronto direto é de suma importância para alcançar o principal objetivo do Alvinegro no ano de 2024: o acesso para a Série A de 2025. Após as duas derrotas fora de casa – para Chapecoense e Coritiba – as chances de ascender de divisão ao término da temporada caíram para 14,6%, segundo as probabilidades da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).



Para o confronto, o técnico Léo Condé terá o retorno de Lourenço, que cumpriu suspensão pelo terceiro cartão amarelo na rodada passada.



Entretanto, o treinador também terá um desfalque importantíssimo na onzena inicial. O goleiro Richard, titular durante quase todo o ano de 2024, sofreu uma ruptura completa no tendão de Aquiles esquerdo no duelo contra o Coritiba e será desfalque no restante da temporada.