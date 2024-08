RB Bragantino x Corinthians: horário e onde assistir ao vivo - Sul-Americana

O confronto terá transmissão ao vivo no SBT (TV aberta), ESPN (TV fechada) e Disney + (streaming). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

RB Bragantino x Corinthians: primeiro confronto por vaga decisiva na competição continental

Em jogo válido pelas oitavas de final, Corinthians e RB Bragantino têm um confronto decisivo. As duas equipes já haviam se enfrentado no último final de semana, quando, na Arena Corinthians, os visitantes saíram na frente do placar, mas acabaram cedendo um empate no final do jogo.

Em 2023, ambos estavam na Copa Sul-Americana. O Bragantino foi eliminado justamente na Arena Corinthians, mas para o América-MG, já que a equipe paulista não é autorizada a mandar seus jogos em casa nas partidas da segunda fase em competições internacionais.

Já o Corinthians foi eliminado pelo Fortaleza na semifinal. Hoje, a equipe corintiana precisa se recompor no Brasileirão, já que atualmente ocupa a zona de rebaixamento. Apesar disso, no último meio de semana, superou o Grêmio nos pênaltis, classificando-se para as quartas de final da Copa do Brasil.