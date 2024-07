Atlético-MG x Flamengo: onde assistir ao vivo - Brasileirão

O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV aberta Globo e no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

O Flamengo perdeu cinco jogadores para a Copa América. De Arrascaeta, de la Cruz, Varela e Viña foram chamados pelo Uruguai, enquanto o Chile convocou o volante Pulgar. Assim, Luiz Araújo ganhou mais minutos na equipe titular do Rubro-negro. Desde que as equipes do Brasileirão ficaram desfalcadas por conta da competição continental, o Mengão ganhou 13 de 18 pontos possíveis. (Com Gazeta Esportiva)



Atlético-MG x Flamengo ao vivo: onde assistir ao vivo à transmissão

Globo: canal de TV aberta

canal de TV aberta Premiere: serviço de pay-per-view

Horário: quando será Atlético-MG x Flamengo



Hoje, quarta-feira, 3 de julho (3/07), às 21h30min (horário de Brasília)