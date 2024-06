Paraguai x Brasil: onde assistir ao vivo - Copa América

O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV aberta Globo e no canal de TV fechada SporTV. Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

A seleção brasileira busca conquistar a primeira vitória na Copa América. Na estreia, o Brasil não conseguiu sair do zero com a Costa Rica, em jogo que ocorreu na última segunda-feira. A atuação gerou críticas da torcida. No entanto, o lateral esquerdo Guilherme Arana destacou o comprometimento do elenco pela vitória. (Com Gazeta Esportiva)



Ceará oficializa Léo Condé, ex-Vitória, como novo técnico para 2024; CONFIRA



Paraguai x Brasil ao vivo: onde assistir ao vivo à transmissão

Globo: canal de TV aberta

canal de TV aberta SporTV: canal de TV fechada



Horário: quando será Paraguai x Brasil



Hoje, sexta-feira, 28 de junho (28/06), às 22 horas (horário de Brasília)