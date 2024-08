Real Madrid x Atalanta: horário e onde assistir ao vivo - Supercopa

O confronto terá transmissão ao vivo no SBT (TV aberta), TNT (TV Fechada) e MAX (Streaming). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Real Madrid e Atalanta se enfrentam hoje, quarta, 14 de agosto (14/08), na partida válida pela final da Supercopa da Europa. A partida será disputada no Estádio Nacional de Varsóvia, na Polônia, às 16 horas (horário de Brasília).

Real Madrid x Atalanta: primeira grande final continental da temporada

O Real Madrid adicionou o 15º título da Liga dos Campeões à sua crescente coleção na temporada passada, enquanto a Atalanta derrotou inesperadamente o até então invencível Bayer Leverkusen na final da Liga Europa.

Como é costume dos Galácticos, os campeões europeus não fizeram uma grande reformulação no elenco no final da temporada - que agora está sem dois ídolos: Toni Kroos e Nacho Fernandez - mas Kylian Mbappé finalmente está vestindo a camisa do clube espanhol depois de anos de tentativas.

A glória na Liga Europa complementou o quarto lugar na Série A e a medalha de vice-campeão da Copa da Itália para a Atalanta, que também vai enfrentar os vencedores da Copa Sul-Americana, LDU Quito, no Desafio de Clubes da UEFA-CONMEBOL, além de participar da Supercopa Italiana do ano que vem.