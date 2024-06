Horóscopo do dia (29/06): previsão do seu signo para hoje, sábado

Veja o horóscopo de todos os signos do Zodíaco para este sábado, 29 de junho Crédito: Arte O POVO

Confira seu horóscopo personalizado

Tudo sobre os Signos Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de Maio a 20 de Junho) A companhia dos amigos pode se mostrar um suporte emocional importante. O zelo com a coletividade tende a se elevar com a passagem da Lua Minguante pelo setor das amizades, o que lhe faz analisar as necessidades comunitárias e definir um plano de ação para promover melhorias. Confira seu horóscopo personalizado

Tudo sobre os Signos Horóscopo de hoje para Câncer (21 de Junho a 22 de Julho) Procure se capacitar, o que ajuda a elevar a qualidade do seu desempenho. Sua capacidade de raciocínio tende a se aprofundar em meio aos processos de gestão, visto a passagem da Lua Minguante pelo setor do trabalho, favorecendo o planejamento e o aprimoramento de competências. Confira seu horóscopo personalizado

Tudo sobre os Signos Horóscopo de hoje para Leão (23 de Julho a 22 de Agosto) Chegou a hora afinar as ideias em torno de algum projeto em desenvolvimento, buscando resolver problemas. Tente fazer acordos com o entorno. A Lua Minguante na área espiritual tende a aflorar seu interesse por questões ligadas ao autoconhecimento e a estudos de maior profundidade.