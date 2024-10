Enquete Uol A Fazenda 2024: votação fazendeiro hoje, 23; quem escapa

Fernando , ex master chef, foi vetado da prova do fazendeiro e seguiu direto para a roça.

Na noite de hoje, quarta-feira, dia 23 de outubro (23/10), acontece a quinta berlinda do reality show A Fazenda 2024 . Para tentar se livrar, os peões Gilsão , Júlia e Luana disputarão a Prova do Fazendeiro hoje, 23. Confira abaixo votação atualizada da enquete Uol.

A enquete não definirá o vencedor , ela apenas evidencia a preferência do público em relação a quem deve ganhar a Prova do Fazendeiro e, consequentemente, escapar da Roça.

Gilsão, Júlia e Luana também estão sujeitos a eliminação do programa, mas tentarão escapar no programa desta noite.

O que salva os participantes da Roça é a prova, que depende apenas do jogo, raciocínio ou sorte de cada peão.

Conforme a enquete realizada pela Uol, Gilsão é o favorito do público com 40,90%, sendo quase a metade dos votos. Em seguida, vem Luana com 31,81%.

Júlia está em terceiro lugar com 27,29% dos votos. Conforme os números, se ele não conseguir se livrar da Roçã na Prova do Fazendeiro, poderá ser a eliminada da semana.