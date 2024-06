Dia dos Namorados: 5 músicas que falam de amor para celebrar data

Confira a trilha sonora do Dia dos Namorados para escutar e se inspirar no momento das declarações românticas

No Dia dos Namorados, as declarações de amor podem ser embaladas por uma playlist de músicas românticas. Seja em inglês, espanhol ou português, artistas tentam encontrar as melhores palavras para definir os sentimentos.

Pensando nos casais que procuram uma seleção especial para a data, O POVO escolheu cinco músicas, cada uma com seu gênero e intérpretes diferentes, para representar o amor em todas as suas formas e melodias.

Confira as canções que falam de amor no Dia dos Namorados.