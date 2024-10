Já faz muito tempo que fazer palpites bet365 é um hábito dos brasileiros. A plataforma inglesa tem 24 anos de existência e, desde a chegada das apostas ao Brasil, ela é a principal operadora utilizada por aqui e é reconhecida pelos apostadores como uma das melhores plataformas de apostas do mundo.



A casa de apostas tem uma marca tão forte, internacionalmente, que ela nunca precisou entrar oficialmente no Brasil e fazer investimentos de marketing para se manter na liderança do mercado por quase duas décadas.



Nos últimos três anos, ela viu sua liderança ser perdida devido ao forte investimento da concorrência, mas agora que o mercado das bets foi regularizado no Brasil, ela promete entrar com força para retomar a posição que sempre foi dela.



E não vai ser uma missão muito difícil, visto que ela é, sem dúvida nenhuma, a operadora mais bem preparada para atender aos apostadores. Variedade de competições e mercados, excelentes odds e os melhores recursos fazem parte do arsenal de vantagens que a bet365 tem sobre grande parte da concorrência. Confira todas as dicas bet365 hoje!







Melhores odds para palpites bet365 hoje - Onde encontrar?



Após analisar as competições e mercados para definir seus palpites de hoje na bet365, você terá outra importante missão: verificar se as odds oferecidas estão boas.



Encontrar boas odds é um fator fundamental nos seus resultados em apostas esportivas. Às vezes, parece que são apenas décimos ou centésimos e que não faz muita diferença, mas acredite, pequenas variações definem se você será vencedor ou perdedor no longo prazo.



Para encontrar as odds para seus palpites bet365, você deverá escolher a modalidade esportiva e a competição, que estarão localizadas no menu lateral da página inicial. O próximo passo é clicar sobre a partida em que você pretende fazer sua aposta bet365 hoje. Você vai encontrar as odds com boost na parte superior da página, acima de todos os mercados disponíveis.







bet365 palpites: catálogo diversificado de mercados para apostar



Estamos falando da plataforma que possui a maior variedade de mercados esportivos em todos os esportes. São centenas de linhas de apostas em que, certamente, você encontrará uma com boas oportunidades.



Principais mercados para apostar no pré-jogo



Se você é uma pessoa analítica, que gosta de estudar as estatísticas e o histórico das equipes envolvidas antes de tomar decisões, sua melhor opção é realizar apostas no pré-jogo.



1x2 para apostar no futebol: analisar os últimos resultados das equipes, sem esquecer de levar em conta o fator “mando de campo”, analisar desfalques e prioridade da partida em relação ao próximo jogo;



analisar os últimos resultados das equipes, sem esquecer de levar em conta o fator “mando de campo”, analisar desfalques e prioridade da partida em relação ao próximo jogo; Handicap de sets no vôlei: analisar os últimos jogos das equipes, verificar se costumam ganhar de 3x0 quando são muito favoritas ou se o técnico coloca equipe reserva para jogar;



analisar os últimos jogos das equipes, verificar se costumam ganhar de 3x0 quando são muito favoritas ou se o técnico coloca equipe reserva para jogar; Quantidade de pontos no basquete: analisar como o ataque das equipes se comportou nos últimos jogos, verificar se os “cestinhas” das equipes estão confirmados para a partida.

Principais mercados para apostar ao vivo



Se o seu perfil for mais observador e ágil na tomada de decisão, você deve se concentrar em fazer palpites bet365 ao vivo porque certamente vai encontrar muitas oportunidades para alavancar seu bankroll.



1x2 para apostar no tênis: excelente mercado para apostar na virada do placar, quando um grande favorito perde o primeiro set da partida;



excelente mercado para apostar na virada do placar, quando um grande favorito perde o primeiro set da partida; Vencedor da partida no vôlei: o vôlei é o esporte mais comum de ocorrer virada de placar, então, quando o favorito perde o primeiro set, surge uma boa oportunidade de pegar uma odd alta na virada;



o vôlei é o esporte mais comum de ocorrer virada de placar, então, quando o favorito perde o primeiro set, surge uma boa oportunidade de pegar uma odd alta na virada; Cesta de 3 pontos no basquete: quando uma das equipes abre grande vantagem, a tendência é que ambas equipes começam a arriscar mais bolas de 3 pontos, e isso eleva a quantidade de acertos destas bolas em uma partida.







Palpites bet365 hoje: Melhores odds para apostar no longo prazo



Se você quer fazer seus palpites bet365 hoje, aproveite para olhar as oportunidades que existem nos mercados de longo prazo. Neste tipo de aposta, você faz prognósticos que podem levar semanas, meses ou até um ano para saber o resultado, então, você deve colocar um valor que não vai precisar utilizar no curto prazo.



Competição Mercado

Palpite

Odds

Premier League Vencedor Manchester City 3.00 Campeonato Brasileiro Top 6 São Paulo 1.50 Copa Libertadores Vencedor Flamengo 2.20 Roland Garros Vencedor Carlos Alcaraz 2.50 NBA Vencer a conferência Dallas Mavericks 6.00

Manchester City vencer a Premiere League - Odds 3.00



Há alguns anos o Manchester City é a maior força do futebol mundial e entra como favorito em todas as competições. Neste início de temporada, a bet365 está considerando o Arsenal como favorito, mas, contando com um time inteiro de titulares nas suas seleções nacionais, acredito que o City em breve passará à frente dos concorrentes na disputa pelo troféu.



São Paulo Top6 no Campeonato Brasileiro - Odds 1.50



O São Paulo está com uma boa equipe que vem sendo muito bem conduzida pelo técnico Zubeldia. Por estar fora das demais competições, e com atenção total para conseguir vaga para a Libertadores de 2025, acredito que não terá dificuldade em se manter entre os 6 melhores times do Brasileirão.



Flamengo vencer a Copa Libertadores - Odds 2.20



Com meio caminho andado na semifinal da competição, a forte equipe do Flamengo, que agora conta com o ídolo e ex-craque Filipe Luís como técnico, deve seguir para a conquista do terceiro título da competição. O elenco é o mais forte e experiente entre todas as equipes que continuam na disputa.



Carlos Alcaraz vence Roland Garros - Odds 2.50



Carlos Alcaraz é o grande tenista da nova geração e, no saibro, essa vantagem que ele tem sobre os demais fica ainda mais evidente. Em 2025, o jovem espanhol vai a Paris em busca do bicampeonato da competição e deve encontrar resistência de apenas um ou dois adversários. Djokovic e Sinner são os únicos que podem enfrentá-lo.



Dallas Mavericks vencer a Conferência na NBA - Odds 6.00



O Dallas é a terceira força da Conferência, mas conta com a presença do candidato a MVP Luka Doncic e outros craques como Kyrie Irving e Klay Thompson, então certamente pode surpreender. Para melhorar, a bet365 palpites fez um belo boost nessas odds, e tornou esta opção ainda mais interessante.







bet365 app - suas apostas na palma da mão.



O site da bet365 é totalmente adaptado e responsivo para aparelhos móveis. Entretanto, a experiência é muito mais agradável quando você pode analisar os jogos e fazer seus palpites diretamente de um aplicativo. Pensando nisso, a operadora desenvolveu o app bet365 tanto para iOS quanto para Android.



Como fazer seu palpite pelo bet365 app



Após criar sua conta na bet365, você já pode baixar o app para fazer seus primeiros palpites pelo celular. Para isso, siga os passos abaixo:



Vá até o final da página principal e encontre a opção "Ver todos os apps da bet365". Clique neste link;

Na página aberta, você vai encontrar todos os apps disponíveis: esportes, poker, bingo e jogos. Escolha a opção de esportes e clique em "download";

Após completar o procedimento, faça o login pelo seu celular;

Navegue pela plataforma e escolha a modalidade, competição e o mercado que possui mais conhecimento para fazer seu palpite;

Coloque seu palpite bet365 no bilhete de apostas;

Insira o valor e conclua a aposta.



bet365 Crédito: divulgação

Apostar na bet365 hoje

Modalidades na bet365 - confira os principais esportes disponíveis na casa



Diferente de outras plataformas que têm um esporte principal, e geralmente é o futebol, na bet365 as opções são tão grandes e variadas para todas as modalidades que não podemos dizer se existe uma modalidade preferida.



Uma coisa é certa: seja lá quais forem seus palpites para jogos de hoje na bet365, você certamente vai encontrar os mercados disponíveis na operadora.



Palpites de futebol para hoje bet365



Para valorizar o status de país que inventou o futebol, e país sede da bet365, a plataforma disponibiliza uma enorme gama de competições inglesas, totalizando 12 competições. Se considerarmos o Reino Unido inteiro, chegamos ao incrível número de 23 competições apenas de futebol, presentes na plataforma.



Mas não é somente em solo inglês que a bet365 disponibiliza uma enorme variedade de competições do esporte mais amado pelos brasileiros. Das menores competições do mundo, até as principais, você vai encontrar muitas oportunidades para apostar. Abaixo citarei alguns exemplos variados, de competições disponíveis neste momento:

Principais competições de seleções: Copa do Mundo, Eurocopa, Copa América;



Copa do Mundo, Eurocopa, Copa América; Principais competições europeias: Champions, Liga Europa;



Champions, Liga Europa; Principais competições das Américas: Libertadores e Sulamericana;



Libertadores e Sulamericana; Ligas nacionais europeias: Premiere League, La Liga, Ligue 1, Serie A e Bundesliga;



Premiere League, La Liga, Ligue 1, Serie A e Bundesliga; Ligas nacionais americanas: Brasileirão, Liga Profesional, Chile Primera e MLS;



Brasileirão, Liga Profesional, Chile Primera e MLS; Ligas asiáticas: J League, K League, V League, China Division 1.

Palpites em tênis na bet365



No tênis, a variedade também é muito grande quando falamos de competições. Tanto nos Grands Slams e ATPs, quanto nos mais longínquos ITFs, você vai encontrar grande quantidade de mercados para fazer seus palpites. Algumas opções de competições de longo prazo ou que acontecem neste momento são:



Australian Open



Roland Garros



Wimbledon



US Open



Rio Open



WTA Hong Kong



ATP Shanghai



Challenger Braga



Challenger Villena







Apostas em basquete na bet365



O basquete não é apenas NBA, como algumas pessoas pensam. Os apostadores, mesmo que não sejam profissionais e queiram apenas se divertir, devem saber que outras competições menos conhecidas possuem muitas boas oportunidades para quem está atento.



NBA



NBWA



Euroliga



NBB



Campeonato Paulista



Campeonato Paulista Feminino



Bundesliga



Japan League



Portugal LBP



China NBL



Apostas em e-Sports na bet365



Os e-Sports chegaram há duas décadas na vida das pessoas, mas, nos últimos anos, ganharam um número de adeptos muito grande, e que cresce exponencialmente dia após dia. A quantidade de modalidades também vem se tornando cada vez maior, e a bet365 tem acompanhado esta evolução como nenhuma outra operadora, oferecendo os seguintes jogos:



Counter-Strike 2



Honor of Kings



Call of Duty



Starcraft



Rainbow Six



Crossfire



LoL



DOTA 2



Valorant



Overwatch



Age of Empires



Halo







Como funciona a bet365 - conhecendo a casa de apostas



A bet365 é a casa de apostas mais completa do mundo, porque disponibiliza a maior quantidade de modalidades, competições e mercados, disponibiliza os melhores métodos de pagamento, tem um suporte ao cliente altamente especializado, possui os melhores recursos e odds do mercado.



Bônus para apostas esportivas - 50% até R$ 500



O bônus de boas-vindas da bet365 se diferencia por aceitar a menor odd para o rollover entre todas as casas do mundo, apenas 1.20. O bônus oferecido é de 50% até o valor de R$ 500, o rollover é de 12 vezes o valor do depósito + bônus e o prazo para cumprir o rollover é de 30 dias.



Métodos de pagamento - Pix e muitas opções



Uma grande variedade de métodos de pagamento está disponível para todos os clientes residentes no Brasil, a começar pelo Pix, que é o melhor e mais rápido de todos. A bet365 é uma das plataformas para apostar com Pix, mas além dele, você pode fazer transferências bancárias, pagar por boleto, cartões de débito e crédito, e carteiras digitais. O depósito mínimo é sempre no valor de R$ 30.



Recursos - A maior diversidade e qualidade



A bet365 conta com vários recursos que tornam a experiência do cliente muito mais agradável, divertida e com maiores chances. Alguns exemplos são a transmissão ao vivo, que te ajuda a acompanhar as apostas em tempo real, o cash out, que é o mais justo do mercado, alertas nos jogos, criar e editar apostas.



Segurança - A líder em confiabilidade e segurança



Para ser a empresa líder em todos os mercados mundo afora, a preocupação com segurança deve ser fator principal. Baseado nisso, a bet365 adota todas as medidas de segurança existentes no mercado.

Todas as páginas possuem o sistema TDL que garante a criptografia de todos os dados pessoais e financeiros que transitam nas páginas da operadora. Os firewalls previnem o acesso não autorizado aos servidores, e o Sistema de Gestão de Segurança da Informação possui o ISO/IEC 27001, que é reconhecido em nível internacional para efeitos de segurança da informação.







Perguntas frequentes



Onde fazer os melhores palpites esportivos?



Você pode fazer uma aposta bet365 hoje, que certamente é uma excelente opção de casa de apostas para os seus palpites.



É rápido fazer um palpite na bet365?



Você pode fazer seu palpite na bet365 em menos de 30 segundos. Obviamente, este é o tempo do processo de inserir o valor no bilhete de apostas e completar a operação, mas espera-se que você invista muito mais tempo no estudo do palpite que vai fazer.



Os palpites bet365 tem boas odds?



Sim! A bet365 é reconhecida pelos apostadores como a plataforma com menor comissão, ou seja, as odds que chegam para o apostador são muito atrativas. Além disso, você tem diversas opções de mercados com boost de odds.



* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável, conforme exige a Lei nº 14.790.



** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento, e nunca uma fonte de renda. Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente