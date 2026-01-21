Município do Rio cobra dívida tributária de Gerson na Justiça; Flamengo mantém litígio

Município busca garantir o pagamento de forma voluntária e autoriza penhora de bens do jogador, que também é cobrado pelo Rubro-Negro / Crédito: Jogada 10

A situação jurídica de Gerson, recém-chegado no Cruzeiro, ganhou novos desdobramentos fora de campo. Isso porque o ex-Flamengo passou a responder, ainda em 2025, a uma ação de cobrança fiscal movida pelo Município do Rio de Janeiro. O caso se soma a um processo milionário já em curso contra ele na Justiça estadual. A cobrança fiscal tramita na 12ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital desde o fim do ano passado, com citação do jogador para regularizar uma dívida de imposto no valor de R$ 53.987,36. O despacho, ainda segundo a ESPN, atende ao pedido formal da prefeitura, que solicitou autorização para adotar medidas de garantia do crédito.

No despacho, o município deixou explícita a estratégia para assegurar o pagamento de forma voluntária. A administração inclusive solicitou autorização para realizar penhora online de recursos financeiros — por meio do BacenJud — caso a dívida não seja quitada por vontade própria. Há, ainda, uma possibilidade alternativa de penhora de bens em nome do atleta.