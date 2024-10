Kaio Jorge decide, Cruzeiro vence o Lanús e vai à final da Sul-Americana

O Cruzeiro de Fernando Diniz enfim venceu a primeira sob seu comando e nada melhor do que em uma semifinal de Sul-Americana. Contando com o brilho de Cássio, que fechou o gol com grandes defesas, e com a estrela de Kaio Jorge, que marcou o gol decisivo, o time mineiro garantiu vaga na final ao eliminar o Lanús com uma vitória por 1 a 0, nesta quarta-feira (30), no estádio Néstor Díaz Pérez, na Argentina.

No entanto, não foi um jogo fácil para o time celeste. Nos primeiros minutos, o Lanús teve um gol anulado de Marcelino Moreno. Gradualmente, o Cruzeiro se soltou e começou a equilibrar o meio de campo. Matheus Pereira ditou o ritmo com bons passes, e, em um lance de oportunismo, Kaio Jorge aproveitou o rebote após uma finalização de Gabriel Veron e fez 1 a 0. Com o empate por 1 a 1 no jogo de ida no Mineirão, o Cruzeiro avançou com um placar agregado de 2 a 1.

Brilham as estrelas de Cássio e Kaio Jorge