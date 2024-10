Conmebol confirma estádio do River Plate como palco da final da Libertadores

A Conmebol garantiu que a grande final da Copa Libertadores será disputada no Monumental de Nuñez. Após a queda do River Plate para o Atlético-MG, nesta terça-feira (29/10), surgiu rumores que a decisão não aconteceria mais no estádio. Contudo, a entidade fez questão de desmentir as notícias.

Muito dos rumores se passa por conta da capacidade do estádio. Com uma provável final brasileira (além do Atlético-MG, o Botafogo está muito perto da decisão), o Monumental de Nuñez seria muito grande para receber dois times de outro país, já que tem espaço para receber mais de 80 mil pessoas. Assim, começou a surgir a possibilidade da partida estar sendo transferida para o Libertadores de América, casa do Independiente, com capacidade para 42 mil pessoas.