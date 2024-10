Depoimento de Paquetá à CPI das Apostas Esportivas é adiado

Meia do West Ham e da Seleção Brasileira, investigado pela Associação de Futebol da Inglaterra, deverá depor em dezembro Crédito: Jogada 10

O depoimento de Lucas Paquetá à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Manipulação de Jogos e Apostas Esportivas foi adiado para o dia 3 dezembro. O jogador do West Ham e da Seleção iria dar sua versão sobre as acusações de envolvimento em suposto esquema de apostas em partidas em 2022 e 2023, nesta quarta-feira. A informação é do Estadão. Os parlamentares atenderam a um pedido da defesa do jogador. O depoimento estava marcado para às 14h30 desta quarta-feira, por videoconferência. Os advogados do jogador, contudo, pediram o adiamento alegando que ainda estão preparando a defesa do atleta junto à Federação Inglesa. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O Tio de Paquetá, Bruno Tolentino, entretanto, teve seu depoimento confirmado para a sessão desta quarta. Ele, aliás, deverá ficar em silêncio durante a sessão da CPI. É o que garante um habeas corpus (HC) que sua defesa conseguiu no Supremo Tribunal Federal (STF) na última segunda-feira (28).

Possível envolvimento de Paquetá e parentes em caso de manipulação de resultados A convocação do tio de Paquetá ocorreu após a verificação que há um registro de transferência bancária, por meio de pix, de R$ 40 mil, ao atacante Luiz Henrique, do Botafogo, no início do ano passado. Na oportunidade, um dos atuais destaques do Glorioso atuava pelo Real Betis, da Espanha. Naquela época, o jogador recebeu alguns cartões amarelos no Campeonato Espanhol. Cenário que levantou suspeitas. Desta forma, em momento posterior, Luiz Henrique chegou a ser alvo de investigação pela Federação Espanhola, mas houve arquivamento do caso. Por outro lado, a Federação Inglesa de Futebol promove um inquérito sobre a conduta de Paquetá. Especialmente pela possível influência em partidas da Premier League ao forçar punições com cartões.