Léo Jardim celebra marca de 100 jogos pelo Vasco

O goleiro Léo Jardim completou 100 jogos pelo Vasco ao entrar em campo contra o Atlético-MG, no último sábado (19), pela Copa do Brasil. E, na última quarta (23), o jogador falou sobre a marca em declarações ao canal do clube no YouTube.

Torcida do Vasco

Por fim, o goleiro de 29 anos rasgou elogios à torcida vascaína. Ele revelou que se impressiona com o apoio, seja em jogos em casa, como também fora do Rio de Janeiro.

“O que mais me impressiona é a torcida. Ver a torcida fiel como ela é, que está sempre ao lado do clube em todos os jogos em casa, a gente sempre joga com o estádio lotado. E todos os jogos que a gente vai fora também. Sempre a recepção é gigante nos hotéis e nos estádios também. Isso é o que mais me impressiona no Vasco”, finalizou.