Empoli x Napoli: onde assistir, escalações e arbitragem

Empoli e Napoli medem forças pela 8ª rodada do Campeonato Italiano em jogo que vale muito para o líder do torneio

Neste domingo (20), Empoli e Napoli entram em campo pela 8ª rodada do Campeonato Italiano. A bola rola a partir das 7h30 (de Brasília), no Estádio Carlo Castellani. Na classificação, o Empoli está na décima colocação, com 11 pontos. Enquanto isso, o Napoli aparece na liderança do torneio, com 16 pontos.

Onde assistir

O jogo entre Empoli e Napoli será transmitido pelo canal ESPN, a partir das 7h30 (de Brasília).

Como chega o Empoli

O Empoli está na metade da tabela. O técnico Roberto D’Aversa sabe que a dificuldade será imensa contra o líder, mas confia em seus jogadores para surpreender. A formação que vai a campo promete muito contato físico e na eficiência da dupla formada por Esposito e Solbbaken. Vale citar, que dos últimos cinco jogos, foram três empates, uma derrota e uma vitória.