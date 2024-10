Título da Libertadores pode mudar o destino de trio do Botafogo

Sócio majoritário da SAF do Glorioso, John Textor pode reavaliar os planos para Almada, Jesus e Luiz Henrique. Entenda!

O Botafogo, protagonista em duas frentes nesta temporada, tem visto seus talentos brilharem nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. De acordo com o site “UOL”, o futuro de Luiz Henrique, Jesus e Almada pode mudar significativamente com um eventual título da Libertadores, desafiando o planejamento inicial da SAF.

Na última rodada pela Seleção Brasileira, Luiz Henrique e Igor Jesus se destacaram, enquanto Almada retornou à Argentina, onde é considerado por muitos como o sucessor de Messi.