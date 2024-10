Na semana do Fla-Flu, Mano deve ter retornos importantes no sistema defensivo

Após dez dias de Data Fifa, o Fluminense voltará a campo na próxima quinta-feira (17), às 20h (de Brasília), para medir forças com o rival Flamengo, no Maracanã, pela 30ª rodada do Brasileirão. Assim, o técnico Mano Menezes deve ter retornos importantes, sobretudo no sistema defensivo.

Dessa forma, a dupla Thiago Silva e Ignácio deve estar apta para o clássico, visto que ambos estão recuperados de suas respectivas lesões. O primeiro treinou no último sábado (12) e deu mais um passo para seu retorno aos gramados. Nas últimas semanas, ele fez um trabalho com foco na lesão do calcanhar esquerdo, que o tirou das duas últimas rodadas.

Vale lembrar que Thiago chegou a atuar no sacrifício no jogo de volta das quartas de final da Libertadores contra o Atlético-MG, no dia 25 de setembro. No entanto, não teve condições de estar em campo diante de Atlético-GO e Cruzeiro, ambos pelo Brasileirão.