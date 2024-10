Itália goleia Israel pela Liga das Nações

Em Údine, Azzurra faz 4 a 1 no rival e segue na liderança do Grupo B. Israelenses ainda não pontuaram

A Itália, em casa, goleou Israel, por 4 a 1, nesta segunda-feira, 14/10, pela quarta rodada do Grrupo B da Liga das Nações. O jogo foi no Estádio de Friuli, em Údine. Com este resultado, a Azzurra mantém a invencibilidade e chega aos dez pontos, com a classificação às quartas da competição bem encaminhada. Afinal, restam mais duas rodadas e o grupo de compeleta com França (9), Bélgica (4) e Israel, que perdeu todas as partidas e têm zero.

A Itália foi amplamente superior, com 70% de posse e mais do que o triplo de finalizações (16 a 5). Levou alguns sustos, mas sempre esteve com o jogo bem administrado, não fazendo mais gols graças às defesas do goleiro Glazer. Retegui, de pênalti, abriu o placar no prmeiro tempo. Na etapa final, Di Lorenzo (duas vezes) e Frattesi ampliaram. Abu Fani fez um gol olímpico para Israel.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Primeiro tempo: Itália perde muitas chances

No início do confronto, o time israelense até que assustou. Afinal, foi Israel quem teve a primeira chance de perigo logo aos sete minutos. Fagioli perdeu a bola no meio de campo, permitindo que Gloch avançasse até a entrada da área e chutasse rasteiro, raspando a trave direita do goleiro Vicario.