Copa do Brasil: STJD marca julgamento de processos de Corinthians e Vasco

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) vai julgar, na sexta-feira, as ações do Vasco e Corinthians contra a mudança das datas de jogos das semifinais da Copa do Brasil. A entidade confirmou que uma reunião acontecerá no próximo dia 11, com início agendado para às 10h, para julgamento de oito processos.

A confusão aconteceu da seguinta maneira. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) alterou a data da decisão entre as equipes para o dia 20 de outubro. Além disso, a entidade antecipou os jogos do Brasileirão que envolvem os semifinalistas para os dias 16 e 17 de outubro.

Corinthians e Vasco entenderam que a decisão da CBF beneficiou Atlético e Flamengo. Ambos estarão com desfalques por conta da Data Fifa, caso o jogue fosse acontecer nos dias 16 e 17 de outubro. A entidade máxima do futebol, então, acatou o pedido e alterou o dia. Diante disso, Timão e Cruz-Maltino entraram com ação para alterar a mudança com seguintes argumentos: