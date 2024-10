Atlético espera retornos importantes em mês decisivo para a temporada

O Atlético já teve algumas decisões ao longo de 2024. No entanto, outubro promete ser um dos meses mais importantes. Afinal, nos próximos dias o Galo saberá se avança para as finais da Copa do Brasil e da Libertadores. E para isso, o técnico Gabriel Milito aguarda por reforços importantes.

O mais importante, afinal, é Guilherme Arana. O ala sofreu uma lesão na coxa esquerda no jogo de ida da Copa do Brasil, na vitória por 2 a 1 sobre o Vasco, na Arena MRV, em Belo Horizonte. Existe a expectativa para saber se ele ficará à disposição para o encontro de volta em São Januário, no sábado (19). O clube, aliás, não divulga tempo de recuperação ou gravidade da lesão. Mas a tendência é a de que o atleta retorne ainda em outubro.

Outro retorno aguardado é o do meia Matias Zaracho, que passou por cirurgia no púbis e está fora há cerca de um mês. Esse caso, no entanto, é mais simples. Isso porque o Galo já supriu a ausência, embora o atleta seja considerado uma importante peça do elenco de Milito.